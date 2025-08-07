Мир
17:26, 7 августа 2025Мир

Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Камбоджа официально выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Власти Камбоджи официально выдвинули кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Текст письма, направленного в Нобелевский комитет от имени премьер-министра страны Хуна Манета, приводит ТАСС.

«Как премьер-министр Королевства Камбоджа имею честь официально выдвинуть кандидатуру достопочтенного 45-го и 47-го президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира в знак признания его исторического вклада в дело укрепления мира во всем мире», — говорится в письме.

Премьер Камбоджи подчеркнул, что выдвижение кандидатуры Трампа отражает признательность и благодарность народа страны за помощь в урегулировании пограничного конфликта с Таиландом. По его словам, вмешательство американского лидера позволило предотвратить разрушительные последствия войны и спасло множество жизней.

Ранее Трамп по итогам разговора с лидерами Таиланда и Камбоджи заявил, что страны изъявили желание прекратить огонь после продолжавшихся пять дней боестолкновений на границе. Вскоре сторонам конфликта удалось договориться о перемирии, соглашение вступило в силу 29 июля в 00:00 по местному времени.

