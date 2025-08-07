Интернет и СМИ
У популярного российского блогера обнаружили многомиллионный долг перед налоговой

У техноблогера Wylsacom обнаружили долг перед ФНС в 2,5 миллиона рублей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

У популярного техноблогера Валентина Петухова, известного как Wylsacom, обнаружили многомиллионный долг перед налоговой. Об этом сообщает «Mash на спорте» в Telegram.

Сообщается, что Петухов должен Федеральной налоговой службе (ФНС) 2,5 миллиона рублей.

Отмечается, что блогер числится в учредителях компании «Царские аксессуары». Кроме того, у Петухова есть ИП, с помощью которого он продает рекламу, подчеркнуло издание.

Ранее стало известно, что долг перед ФНС нашли у популярной российской блогерши Анастасии Ивлеевой. Размер ее задолженности перед налоговой составил 13,5 миллиона рублей, говорилось в сообщении.

До этого сообщалось о налоговой задолженности звезды юмористического проекта «Аншлаг» Елены Воробей. Отмечалось, что юмористка не оплатила налоги индивидуального предпринимательства на 28 тысяч рублей.

