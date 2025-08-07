Ушедший из России автогигант заявил об огромных потерях из-за пошлин Трампа

Toyota заявила о риске потери дохода в $9,5 млрд из-за импортных пошлин Трампа

Потери ушедшего из России гиганта — японского концерна Toyota — из-за введенных властями США импортных пошлин могут составить 9,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ежеквартальный отчет азиатского автопроизводителя.

По итогам апреля-июня чистая прибыль концерна сократилась на 36,9 процента в годовом выражении. На подобную динамику оказали влияние в том числе заградительные таможенные барьеры, введенные Белым домом, уточняется в документе. Предполагаемые убытки компании от этих мер, согласно актуальной оценке, увеличатся в 7 раз в сравнении с предыдущей.

Ожидается, что реальные доходы Toyota сократятся на 44,2 процента по итогам этого финансового года (закончится в марте 2026-го). Концерн, как и другие японские автопроизводители, в значительной степени зависят от сбыта продукции на американский рынок. В прошлом фингоду они экспортировали в США порядка 29 процентов своих машин. Японский показатель выше, чем у автопроизводителей в любом другом регионе мира, отмечает Nikkei Asia.

На этом фоне финансовое положение ведущих автокомпаний из азиатской страны заметно ухудшилось. Ранее Honda отчиталась о падении своей прибыли во втором квартале 2025 года на 50,2 процента. Совокупные убытки концерна, который, как и Toyota, покинул российский авторынок, за отчетный период составили 201 миллион долларов. Потери Mazda, в свою очередь, достигли 313 миллионов. Главным условием для снижения повышенных 25-процентных импортных пошлин на зарубежные автомобили президент США Дональд Трамп называл перенос производства иностранных концернов на американский рынок.