В ООН заступились за Гуцул

В ООН заявили о праве главы Гагаузии Гуцул на справедливый суд
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

В Управлении верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН заявили о праве главы Гагаузии Евгении Гуцул на справедливый суд. Слова представителя ведомства приводит РИА Новости.

Сообщается, что справедливое судебное разбирательство со стороны властей Молдавии должно соблюдаться. «Нам известно о решении по делу госпожи Гуцул, но мы не располагаем подробностями. Необходимо уважать ее право на обжалование решения, а также ее права на справедливое судебное разбирательство и надлежащую правовую процедуру», — заявили в ведомстве.

О других подробностях комментария ООН не сообщается.

5 августа в Молдавии Евгении Гуцул вынесли приговор в виде семи лет тюрьмы по обвинению в финансовых махинациях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данный приговор является образцом политически мотивированного решения.

Позже стало известно, что судье Анна Кучереску, которая вынесла приговор Евгении Гуцул, поступали угрозы от неизвестных. Так, она рассказала о приглашении ее коллег в морг на ее же якобы опознание.

