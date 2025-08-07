В сборной Иордании ответили на призыв Украины отказаться от матча с Россией

Пресс-атташе Футбольной ассоциации Иордании Аль-Зага: Документы с РФС подписаны

Пресс-атташе Футбольной ассоциации Иордании Ахмад Аль-Зага ответил на призыв Украинской ассоциации футбола (УАФ) отказаться от товарищеского матча со сборной России. Об этом сообщает Sport24.

Он отметил, что отказываться поздно. «Документы с РФС подписаны, и уже нельзя что-либо менять. Матч уже запланирован и пройдет по расписанию. Очки за эту игру пойдут в рейтинг сборных ФИФА», — заявил Аль-Зага.

УАФ обратилась к иорданской стороне 6 августа. Ассоциация также направила письма в ФИФА, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Азиатскую конфедерацию футбола.

Накануне стало известно, что сборная России сыграет против Иордании 4 сентября. Команда Валерия Карпина проведет матч дома. Кроме того, 7 сентября сборная России проведет товарищескую встречу с Катаром на выезде.