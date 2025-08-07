В США оценили доходы бюджета из-за пошлин Трампа в миллиарды долларов

Латник: США рассчитывают получать в бюджет до $50 млрд после увеличения пошлин

США рассчитывают получать в бюджет до 50 миллиардов долларов в месяц после увеличения ставок импортных пошлин. Доходы федеральной казны оценил министр торговли страны Говард Латник, его слова приводит РИА Новости.

По словам чиновника, до недавнего времени доход от ужесточения торговли составлял около 30 миллиардов долларов в месяц. Однако после объявленного президентом страны Дональдом Трампом повышения тарифов он вырастет практически вдвое.

Доходы от уплаты пошлин поступают с импорта на американскую территорию всех видов товаров, включая фармацевтику и полупроводники. Как заявил Латник, в конечном счете поступления от пошлин вырастут до триллиона долларов.

Так называемые взаимные пошлины вступили в силу в полночь 7 августа. Как заявил Трамп, эти тарифы привлекут в экономику страны миллиарды долларов. Главным их источником станут те государства, которые много лет злоупотребляли торговыми отношениями с США.

Кроме того, Трамп анонсировал еще больше вторичных санкций против стран, которые являются торговыми партнерами России. Среди них, по словам главы Белого дома, может оказаться и Китай.

Американский лидер уже предупреждал, что ведет переговоры насчет пошлин для стран БРИКС. Он счел, что государства объединения противостоят США и действуют против американского доллара, чтобы лишить его статуса мировой резервной валюты.