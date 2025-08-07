Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:41, 7 августа 2025Экономика

Трамп подтвердил сроки введения пошлин

Трамп: Взаимные пошлины вступят в силу в полночь 7 августа
Кирилл Луцюк

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В полночь 7 августа в США вступят в силу так называемые взаимные пошлины. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Его процитировало ТАСС.

В Белом доме уверены, что эти тарифы привлекут в экономику страны миллиарды долларов. В основном, их источником станут те государства, которые, по мнению Трампа, много лет злоупотребляли торговыми отношениями с США.

До этого Трамп анонсировал еще больше вторичных санкций против стран, которые являются торговыми партнерами России. В их числе, по словам главы Белого дома, может оказаться и Китай.

Известно также что Трамп обложил пошлинами все импортируемые в США чипы и полупроводники.

В свою очередь, Индия в ответ на тарифное давление со стороны США подписала соглашение с Россией о расширении промышленного и технологического сотрудничества.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нефтезавод загорелся в курортном регионе России после атаки ВСУ

    Стало известно о возможной высадке российских войск в Херсоне

    Трамп подтвердил сроки введения пошлин

    Появились кадры пожара на месте падения беспилотника в курортном регионе России

    Вагоны сошли с рельсов в российском регионе

    В США назвали способ сделать возможным урегулирование конфликта на Украине

    Экономике России предсказали неизбежную рецессию

    В Турции высказались о возможности проведения встречи Путина и Трампа

    Россиянам предложили несколько бодрящих альтернатив кофе

    Китай на фоне торговых войн нарастил положительное сальдо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости