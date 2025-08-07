Трамп подтвердил сроки введения пошлин

Трамп: Взаимные пошлины вступят в силу в полночь 7 августа

В полночь 7 августа в США вступят в силу так называемые взаимные пошлины. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Его процитировало ТАСС.

В Белом доме уверены, что эти тарифы привлекут в экономику страны миллиарды долларов. В основном, их источником станут те государства, которые, по мнению Трампа, много лет злоупотребляли торговыми отношениями с США.

До этого Трамп анонсировал еще больше вторичных санкций против стран, которые являются торговыми партнерами России. В их числе, по словам главы Белого дома, может оказаться и Китай.

Известно также что Трамп обложил пошлинами все импортируемые в США чипы и полупроводники.

В свою очередь, Индия в ответ на тарифное давление со стороны США подписала соглашение с Россией о расширении промышленного и технологического сотрудничества.