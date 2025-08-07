Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:38, 7 августа 2025Забота о себе

Врач обратился к заложникам слабительных с неприятной правдой

Врач Кузнецов предупредил заложников слабительных о привыкании к препаратам
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Эндокринолог Максим Кузнецов заявил, что людям, которые стали заложниками слабительных препаратов, необходимо перестать использовать их. К ним врач обратился в Telegram-канале.

«Немного неприятной правды: слабительные могут выручить, но они вызывают привыкание», — предупредил Кузнецов и уточнил, что препараты ослабляют собственную моторику кишечника. Кроме того, они не решают главную причину запоров, добавил врач.

Материалы по теме:
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022

По словам специалиста, все аптечные средства, отказ от мучного, клизмы, свекла, чернослив, кефир, льняное масло, пробиотики, магний и массаж живота действительно работают, но только пока человек использует данные методы. Однако для полноценного решения проблемы запоров необходим системный подход, заверил доктор.

Ранее гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин рассказал, как питаться во время диареи. По его словам, в этот период стоит отдавать предпочтение рису и бананам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин встретится с Трампом

    Акулы приплыли к берегу популярного у россиян курорта Турции и напугали туристов

    В России раскрыли детали подготовки к встрече Путина и Трампа

    Гоблин назвал представителей одной профессии бестолковыми лохами

    Священник заявил об исходящей от мигрантов опасности

    Популярный рэпер прервал тур из-за критического состояния новорожденной дочери

    Китайцам стало сложнее продавать технику в России

    Российский фондовый рынок взлетел на геополитическом позитиве

    Две боевые группы ВСУ выдвинулись в сторону границы с Россией. Чем закончился этот рейд?

    Возлюбленная Криштиану Роналду показала тело в красном купальнике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости