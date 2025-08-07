Врач обратился к заложникам слабительных с неприятной правдой

Эндокринолог Максим Кузнецов заявил, что людям, которые стали заложниками слабительных препаратов, необходимо перестать использовать их. К ним врач обратился в Telegram-канале.

«Немного неприятной правды: слабительные могут выручить, но они вызывают привыкание», — предупредил Кузнецов и уточнил, что препараты ослабляют собственную моторику кишечника. Кроме того, они не решают главную причину запоров, добавил врач.

По словам специалиста, все аптечные средства, отказ от мучного, клизмы, свекла, чернослив, кефир, льняное масло, пробиотики, магний и массаж живота действительно работают, но только пока человек использует данные методы. Однако для полноценного решения проблемы запоров необходим системный подход, заверил доктор.

