Вышедшая на пенсию в 21 год девушка рассказала о решении никогда не работать

Пользовательница Reddit с ником Iampiexo рассказала о том, как фактически вышла на пенсию в 21 год. До этого, в 15-летнем возрасте, она попала в страшную аварию, после чего длительное время судилась.

«После многих лет судебных тяжб, детали которых я не могу раскрывать из-за соглашений о неразглашении, я согласилась на сумму, которая позволит мне больше никогда не беспокоиться о деньгах. Буквально за одну ночь у меня стало столько денег, что я смогла выйти на пенсию. Я купила аннуитет — теперь две крупные страховые компании выплачивают мне пятизначную сумму каждый месяц, и будут делать это до конца моих дней», — написала автор.

Девушка уточнила, что суммарная величина выплаты составила 10 миллионов долларов, однако благодаря покупке аннуитета она получит гораздо больше. При этом сейчас ее ежемесячный доход составляет десятки тысяч долларов, но программа предусматривает повышение выплат, когда ей исполнится 25 и 27 лет. После этого общая сумма полученных денег станет такой, что девушка войдет в два процентов американцев, зарабатывающих больше всех.

«Из-за моего возраста и тяжести травмы компенсация оказалась такой высокой. Ходить становится очень больно уже через 5-10 минут, и от этого нет лечения. К сожалению, я больше никогда не смогу нормально ходить, учитывая нынешнее положение дел в медицине. Сейчас никакие деньги не смогут вылечить мою травму. И, честно говоря, прожив с ней почти семь лет, я уже приспособилась к ней», — рассказала автор.

Она добавила, что понятия не имеет, чем бы хотела заниматься в жизни, учитывая ее полную обеспеченность. Она рассматривает идею основать некоммерческий благотворительный фонд и стать волонтером, а также параллельно продолжает обучаться в колледже и на различных курсах. Однако в целом она просто наслаждается молодостью.

