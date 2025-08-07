Наука и техника
05:23, 7 августа 2025

Защищенную до полной неузнаваемости бронемашину в зоне СВО сняли на видео

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В зоне проведения специальной военной операции заметили бронемашину с кустарной доработкой для защиты от дронов-камикадзе. Кадры опубликовал военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

На видео видно, как некая гусеничная машина движется по проселочной дороге. Помимо ставшего стандартным для танков противодронового «мангала», со всех сторон к броне дополнительно приварены металлические прутья, также навешана скрученная колючая проволока, а шасси прикрыто резиновыми матами.

Из-за столь усиленной конструкции не удается даже распознать исходную модель машины. «Защиты много не бывает», — прокомментировал блогер желание экипажа уберечь свою технику.

В июне в зоне СВО заметили самодельный тяжелый бронетранспортер на базе танка Т-62. Машина получила рубку из стальных листов, занявшую место демонтированной башни. Техника, внешне напоминающая технику из фильма «Безумный Макс», оснащена большим антидроновым «мангалом» и стальными тросами.

