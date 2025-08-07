Бывший СССР
Зеленский анонсировал новый телефонный разговор

Зеленский заявил о планах созвониться с Мерцем, представителями Франции и Италии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Лидер Украины Владимир Зеленский проведет телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также с представителями Франции и Италии. О своих планах он рассказал в Telegram-канале.

«Запланированы несколько моих разговоров, уже в графике — разговор с канцлером Германии Мерцем. Будем на связи с коллегами из Франции и Италии», — написал политик.

Зеленский также подчеркнул, что после вчерашнего разговора с президентом США Дональдом Трампом, он созвонился с генсеком НАТО Марком Рютте и Президентом Финляндии Александром Стуббом. 6 августа украинский лидер поговорил с Трампом и европейскими лидерами об урегулировании украинского конфликта.

5 августа украинский лидер также созвонился с Трампом. Он отметил, что Украина уже подготовила проект соглашения по дронам и готова его подробно обсуждать.

