Динамо Мх
Сегодня
20:00 (Мск)
Акрон
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
Крылья Советов
Завтра
13:30 (Мск)
Балтика
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
Челябинск
Завтра
15:00 (Мск)
Волга Ул
Россия — Лига PARI|4-й тур
ЦСКА
Завтра
15:45 (Мск)
Рубин
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
16:50, 8 августа 2025Спорт

Чемпион ОИ по биатлону забил мяч в дебютной игре за футбольный клуб в чемпионате Норвегии

Йоханнес Бе забил мяч в дебютной игре за футбольный клуб в чемпионате Норвегии
Алексей Гусев
Алексей Гусев

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бе забил мяч в дебютной игре в шестой лиге чемпионата Норвегии по футболу. Об этом сообщает «Чемпионат».

Бывший биатлонист выступает за команду «Вингер». В четверг, 7 августа, клуб сыграл вничью с «Кьельмирой» — 2:2. Бе отличился на 70-й минуте и помог своей команде уйти от поражения.

Бе заключил контракт с «Вингером» 6 августа. Спортсмен выступает на позиции полузащитника.

Бе и его старший брат-трехкратный олимпийский чемпион Тарьей Бе завершили карьеру по окончании сезона-2024/2025. Оба атлета в качестве причины называли желание проводить больше времени с семьей.

