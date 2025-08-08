Чемпион ОИ по биатлону забил мяч в дебютной игре за футбольный клуб в чемпионате Норвегии

Йоханнес Бе забил мяч в дебютной игре за футбольный клуб в чемпионате Норвегии

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бе забил мяч в дебютной игре в шестой лиге чемпионата Норвегии по футболу. Об этом сообщает «Чемпионат».

Бывший биатлонист выступает за команду «Вингер». В четверг, 7 августа, клуб сыграл вничью с «Кьельмирой» — 2:2. Бе отличился на 70-й минуте и помог своей команде уйти от поражения.

Бе заключил контракт с «Вингером» 6 августа. Спортсмен выступает на позиции полузащитника.

Бе и его старший брат-трехкратный олимпийский чемпион Тарьей Бе завершили карьеру по окончании сезона-2024/2025. Оба атлета в качестве причины называли желание проводить больше времени с семьей.