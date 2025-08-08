Загоревшуюся после атаки БПЛА цистерну с бензином в российском регионе сняли на видео

Горящую цистерну с бензином в Ростовской области после атаки БПЛА сняли на видео

В сети появились кадры горящей цистерны с бензином в Миллеровском районе на севере Ростовской области. Их публикует Telegram-канал «Это Ростов».

На кадрах виден пожар, разгорающийся на горизонте. Звуков взрывов на видеозаписи нет.

Вооруженные силы Украины атаковали Ростовскую область в ночь на пятницу, 8 августа. В регионе загорелась цистерна с бензином в Миллерово. Никто не пострадал.

По данным Минобороны, за ночь над Ростовской областью перехватили 9 летательных аппаратов. Всего за ночь силы ПВО сбили 30 дронов, в том числе над Крымом, Саратовской, Брянской, Белгородской и Волгоградской областями.