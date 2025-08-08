Леопард украл спящего ребенка из хижины

В Индии родители спасли от леопарда сына, который ночью украл его из хижины

В Индии леопард пытался украсть трехлетнего мальчика из хижины ночью. Об этом сообщает The South First.

Инцидент произошел 1 августа в штате Керала. Хищник пробрался в поселение возле чайной плантации. Мальчик по имени Рахул спал в хижине вместе с родителями. Леопард забрался внутрь, схватил спящего ребенка зубами за голову и попытался утащить в лес.

Услышав шум, родители закричали и бросились за животным. Испуганный хищник выпустил мальчика и скрылся в темноте. Родителям удалось спасти сына благодаря быстрой реакции. Ребенок получил травмы головы и шеи, но остался жив.

Лесной департамент Кералы начал расследование инцидента и усилил патрулирование в районе, граничащем с тигриными заповедниками.

Ранее в индийском штате Тамилнад поймали леопарда-людоеда, предположительно напавшего на маленькую девочку. Хищник схватил ребенка и утащил в лес.