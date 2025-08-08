Минобороны раскрыло подробности о работе систем ПВО в российских регионах

Минобороны: Системы ПВО сбили 23 беспилотника ВСУ над регионами России

Системы противовоздушной обороны (ПВО) срабатывали в регионах России с 15:00 до 17:25 по московскому времени. Подробности об отражении атак сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Так, 11 БПЛА удалось уничтожить над Брянской областью, еще шесть над Калужской и по два над Краснодарским краем и Орловской областью.

Помимо того, один беспилотник уничтожен над Курской областью и еще один — над акваторией Азовского моря. Других подробностей в оборонном ведомстве не привели.

В этот же день стало известно, что за три часа — с 12:00 до 15:00 по московскому времени — над российскими регионами сбили 34 украинских беспилотника самолетного типа. До этого мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил о работе систем ПВО. По его словам, все службы были приведены в состояние максимальной готовности.