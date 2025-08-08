Наказанная за слово «хохол» россиянка обвинила соседа в ненависти к украинцам

Оштрафованная за слово «хохол» жительница Улан-Удэ готовит ответный иск

Жительница Улан-Удэ, оштрафованная на 10 тысяч рублей за то, что назвала в домовом чате соседа хохлом, готовит на мужчину ответный иск. Об этом россиянка рассказала в беседе с ИА «Регнум».

По словам женщины, сосед сам может испытывать ненависть к украинцам по национальному признаку. Она заявила, что продолжит судиться с ним и добиваться пересмотра судебного решения. «Мы много лет уже соседи, раньше таких ситуаций между нами не было. Более того, наши дети близко дружат, они буквально из одной тарелки едят, как говорится», — сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что засудивший россиянку житель Бурятии оказался отцом бойца специальной военной операции. По словам мужчины, его задело использование по отношению к нему слова «хохол». Он подчеркнул, что после обращения в суд соседка неоднократно пыталась замять конфликт, однако в то же время начинала вспоминать старые обиды.

О том, что жительницу Улан-Удэ оштрафовали на 10 тысяч рублей за комментарии в общедомовом чате, стало известно 7 августа. Как установил суд, ответчица отправила мужчине с фамилией, оканчивающейся на «-о», оскорбительные сообщения, содержащие слово «хохол». В результате ее признали виновной в разжигании ненависти на почве национальности.