В США рассказали об опасениях Трампа вводить санкции против Китая

The Atlantic: Трамп осторожен с санкциями против КНР из-за торговых переговоров

Президент США Дональд Трамп осторожно относится к введению вторичных санкций против Китая из-за закупки нефти у России. Об этом сообщил журнал The Atlantic со ссылкой на источник.

Автор материала напомнил, что Вашингтон установил для Индии дополнительную пошлину в размере 25 процентов за покупку российской нефти. В результате тариф для Индии составит 50 процентов. «В ситуации с Китаем Трамп опасается вводить подобные меры, чтобы не сорвать торговые переговоры», — говорится в материале.

Ранее пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй заявил, что попытка Соединенных Штатов принудить Китай к отказу от сотрудничества с Россией «никуда не приведет». Он указал на твердость Пекина в «своих возражениях против незаконных и несправедливых односторонних санкций и так называемой длинной руки полномочий США».

Ранее Дональд Трамп анонсировал еще больше вторичных санкций в отношении стран, являющихся торговыми партнерами с РФ.