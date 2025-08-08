Мир
Палестина поблагодарила Германию за приостановку экспорта оружия Израилю

Мансур: Палестина благодарит Германию за приостановку экспорта оружия Израилю
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Палестина благодарит Германию за приостановку экспорта оружия Израилю. Об этом заявил палестинский посол в ООН Рияд Мансур, передает РИА Новости.

«Мы благодарны за (...) позицию Германии, которая указала, что они не будут отправлять Израилю оружие, которое могло бы быть использовано против сектора Газа», — отметил дипломат.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Фридрих Мерц провел ряд жестких разговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По данным The New York Times, представитель Берлина призывал достичь соглашения о прекращении огня в Газе.

Кроме того, с предупреждением в адрес Израиля выступал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Он заявлял о готовности ФРГ ответить на любые односторонние действия в отношении палестинских территорий.

