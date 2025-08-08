Пассажиров заперли в самолете на 28 часов без еды и воды

Пассажиров рейса авиакомпании Cathay Pacific из Лос-Анджелеса в Гонконг заперли в самолете на 28 часов без еды, воды и возможности выйти. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Уточняется, что на борту Boeing 777 находилось 294 человека. В понедельник, 4 августа, самолет вылетел из США и через 13 часов полета не смог совершить посадку в аэропорту назначения из-за штормового предупреждения высшего уровня. В материале указано, что в городе выпало более 350 миллиметров осадков за один день, что побило рекорд 1884 года.

На подлете к воздушной гавани Гонконга после снижения до высоты 1,5 тысячи метров пилоты перешли в режим ожидания. Вскоре экипаж отказался от идеи посадить лайнер в этом городе и направился в сторону Тайваня, где благополучно приземлился.

После этого, как пишет издание, для пассажиров «начался настоящий кошмар». Их полет уже длился 16 часов вместо заявленных 13-ти. А в аэропорту Тайваня на удаленной стоянке им пришлось провести еще 11 часов с ограниченным количеством еды и воды без возможности покинуть воздушное судно.

Лайнер прибыл в Гонконг к полудню 5 августа, всего в самолете пассажиры провели 28 часов.

Ранее россияне оказались на несколько часов заперты в самолете без воды и кондиционера из-за неизвестной поломки. Перед посадкой на борт пассажиры уже ждали перенесенный вылет 5 часов.