Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:02, 8 августа 2025Путешествия

Пассажиров заперли в самолете на 28 часов без еды и воды

PYOK: Пассажиров рейса Cathay Pacific заперли в самолете на 28 часов без еды
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Пассажиров рейса авиакомпании Cathay Pacific из Лос-Анджелеса в Гонконг заперли в самолете на 28 часов без еды, воды и возможности выйти. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Уточняется, что на борту Boeing 777 находилось 294 человека. В понедельник, 4 августа, самолет вылетел из США и через 13 часов полета не смог совершить посадку в аэропорту назначения из-за штормового предупреждения высшего уровня. В материале указано, что в городе выпало более 350 миллиметров осадков за один день, что побило рекорд 1884 года.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025

На подлете к воздушной гавани Гонконга после снижения до высоты 1,5 тысячи метров пилоты перешли в режим ожидания. Вскоре экипаж отказался от идеи посадить лайнер в этом городе и направился в сторону Тайваня, где благополучно приземлился.

После этого, как пишет издание, для пассажиров «начался настоящий кошмар». Их полет уже длился 16 часов вместо заявленных 13-ти. А в аэропорту Тайваня на удаленной стоянке им пришлось провести еще 11 часов с ограниченным количеством еды и воды без возможности покинуть воздушное судно.

Лайнер прибыл в Гонконг к полудню 5 августа, всего в самолете пассажиры провели 28 часов.

Ранее россияне оказались на несколько часов заперты в самолете без воды и кондиционера из-за неизвестной поломки. Перед посадкой на борт пассажиры уже ждали перенесенный вылет 5 часов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край. Туристам пришлось в панике бежать с сочинского пляжа

    Появилось видео удара «Искандером» по скоплению личного состава ВСУ

    Туристы со всей России съехались в Новосибирск ради одного необычного музея

    Названа средняя ставка по вкладам в крупнейших российских банках

    Пассажиров заперли в самолете на 28 часов без еды и воды

    Чемпион ОИ по биатлону забил мяч в дебютной игре за футбольный клуб в чемпионате Норвегии

    Защиту антивируса Windows научились обходить

    Стало известно о расширении плацдарма армии России в Волчанске

    В российском регионе мигрант пристал к ребенку на берегу реки

    Живший в Северной Корее российский блогер опроверг стереотип о стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости