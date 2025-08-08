Из жизни
Победительнице лотереи пришлось судиться за выигрыш в 6,7 миллиарда рублей

Жительница США выиграла $83,5 миллиона в лотерею и полгода судилась за них
В США жительнице штата Техас, которая стала победительницей лотереи Lotto Texas в феврале, пришлось полгода судиться за выигрыш. Об этом пишет People.

Зимой Кристен Мориарти из города Остин сорвала джекпот национальной лотереи в размере 83,5 миллиона долларов (почти 6,7 миллиарда рублей). Женщина играла онлайн через приложение при помощи так называемой курьерской службы, то есть билет для нее приобрел посредник. Розыгрыш состоялся 17 февраля, а 24-го числа начальник комиссии по лотереям штата заявил, что услуги курьерских служб «не разрешены законами Техаса и комиссия по лотереям будет продвигать их полный запрет».

Это заявление было сделано на фоне скандала вокруг джекпота 2023 года. Тогда выигрыш в 95 миллионов долларов (7,6 миллиарда рублей) достался группе европейских инвесторов, которые арендовали автоматы по продаже билетов в качестве курьерской службы и скупили практически все выигрышные комбинации номеров. Считается, что за этой акцией стоял профессиональный игрок Желько Раногайец, известный под кличкой Джокер.

Мориарти объявила о своей победе в марте. Однако из-за введенного запрета и начавшейся проверки не могла получить выигрыш полгода. В итоге женщина раскрыла свою личность и подала в суд на комиссию по лотереям Техаса.

5 августа стороны сообщили, что пришли к досудебному мирному соглашению. Комиссия признала победу Мориарти и согласилась единовременно выплатить ей почти 46 миллионов долларов (3,6 миллиарда рублей). По правилам лотерей почти всех штатов США, игрок имеет право получить полную сумму выигрыша в течение длительного времени или забрать половину денег сразу.

В апреле 2024 года сообщалось, что победителю лотереи из штата Орегон отказались выплатить 1,3 миллиарда долларов. Устроители розыгрыша сослались на то, что им нужно провести тщательную проверку счастливчика из-за беспрецедентного для штата размера джекпота.

