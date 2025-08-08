Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:15, 8 августа 2025Бывший СССР

Политик предрек снижение влияния России на Кавказе из-за США

Царев: Влияние России на Кавказе резко уменьшится
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)
Никол Пашинян и Ильхам Алиев

Никол Пашинян и Ильхам Алиев. Фото: Press Service of Prime Minister of the Republic of Armenia / Handout / Reuters

Подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном при содействии американцев — это большая игра, в которой Россия пока проигрывает. Такое мнение выразил политик Олег Царев, его цитирует «Царьград».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подпишут мирное соглашение в ходе встречи в Белом доме. Особое внимание политик советует обратить на роль США в этом процессе, так как в рамках соглашения ожидается, что Штаты получат доступ к Зангезурскому коридору.

По мнению Царева, так американцы выйдут на Кавказ. Он назвал несколько последствий этой сделки.

«Через Зангезурский коридор и Каспий туркменский газ пойдет в Европу, минуя Россию. "Газпром" будут продолжать выдавливать из Европы. Китай получит альтернативный маршрут для своих товаров, помимо маршрута через Россию. Безопасность новых маршрутов будут гарантировать США и Турция. Вокруг Турции будет консолидироваться тюркский мир. Все в плюсе, кроме Армении и России. Точнее, у всех есть плюсы за счет Армении и России», — перечислил политик. Он подчеркнул, что впоследствии влияние России на Кавказе резко уменьшится.

Ранее в Госдуме прокомментировали договор Армении и Азербайджана, отметив, что он будет означать выдавливание России с Кавказа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край. Туристам пришлось в панике бежать с сочинского пляжа

    Москвичей предупредили о похолодании до 8 градусов

    Лазарева пожаловалась на постоянное чувство вины

    «Это всегда было глупостью». Координатор помощи НАТО Украине не смог назвать критерии победы Киева

    Смольянинов назвал проблемы жизни в Латвии

    Рыбак семь часов сражался с 317-килограммовой акулой и побил 19-летний рекорд

    Хайди Клум раскрыла детали нового костюма на Хеллоуин

    Путин обсудил с Лукашенко встречу с Уиткоффом

    Россиян предупредили об опасности поездок на машине в дождь

    Тимати стал многодетным отцом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости