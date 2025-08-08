Появились подробности об атаковавших российский город-курорт дронах-камикадзе

Shot: Сочи атаковали дроны-камикадзе типа «Лютый»

Город-курорт Сочи Краснодарского края атаковали тяжелые дроны-камикадзе типа «Лютый». Подробности о беспилотниках появились у Shot в Telegram.

По данным издания, на данный момент известно о трех сбитых беспилотниках, один из которых уничтожен над Черным морем. Информация о последствиях на земле и разрушениях не поступала.

Помимо Сочи, сирены воздушной тревоги звучат в Анапе, Адлере и Славянске-на-Кубани.

Ранее стало известно, что дроны Вооруженных сил Украины пытаются атаковать аэропорт Сочи. В городе закрыли все пляжи. Также закрыт пограничный пункт пропуска между Россией и Абхазией на реке Псоу.

О работе средств противовоздушной обороны днем 8 августа сообщил мэр города-курорта Андрей Прошунин. Однако подробностей о сбитых беспилотниках и возможных последствиях на земле он не привел.