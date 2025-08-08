PS5 не попала в десятку самых продаваемых консолей

Общие продажи PlayStation 5 за 5 лет превысили 80 миллионов единиц

Японская корпорация Sony продала за неполные 5 лет 80,3 миллионов штук консолей PlayStation 5. Об этом сообщается в отчете на сайте компании.

За прошедший квартал Sony отгрузила 2,5 миллиона единиц PS5 — на 100 тысяч приставок больше, чем годом ранее. Вероятно, на рост повлиял выход PlayStation 5 Pro, однако доля новой консоли в материалах не указана. Продажи PS5 начались в ноябре 2020 года.

Журналисты издания The Shortcut заметили, что PS5 далека от титула самой продаваемой консоли в истории — сейчас первое место с показателем 160,2 миллиона штук занимает PlayStation 2. Авторы отметили, что в общем топе актуальная приставка Sony занимает лишь 11-е место.

Специалисты предсказали, что в традиционный праздничный сезон, который начнется в конце 2025 года, PS5 будет конкурировать с Nintendo Switch 2. Компактный девайс очень хорошо стартовал в мировой продаже. Также в октябре появится гибридная консоль Asus ROG Xbox Ally X, созданная Asus совместно с Microsoft.

В начале августа известный инсайдер Moore's Law Is Dead назвал сроки выпуска PlayStation 6. По его информации, консоль нового поколения Sony выйдет в конце 2027 года. Также будет представлена мини-приставка.