Сирены зазвучали в крупном курортном российском городе

В Анапе после объявленной опасности БПЛА включили сирены, их сняли на видео

В курортном городе Анапа Краснодарского края включили сирены. Их сняли на видео, которое публикует Telegram-канал Kub Mash в пятницу, 8 августа.

На кадрах, снятых из помещения, слышны звуки сирены. «Днем включили сирену в Анапе», — слышится голос за кадром.

Мэрия Анапы в Telegram-канале до этого сообщала, что в городе запустили систему оповещения об опасности из-за возможной атаки беспилотных летательных аппаратов.

«Сохраняйте спокойствие, не выходите на улицу, укройтесь в помещениях без окон до сигнала отмены опасности», — говорилось в сообщении.

Ранее, в ночь на 7 августа, Вооруженные силы Украины также пытались атаковать Краснодарский край. По данным Минобороны, над регионом сбили девять дронов. В Славянске-на-Кубани пострадал мужчина, в поселке Афипский загорелся нефтезавод.