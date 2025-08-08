Сообщение о создании в России онлайн-каталога украинских детей не нашло подтверждения

Сообщение о создании в России онлайн-каталога украинских детей оказалось фейком

Николай Кулеба, который является основателем организации Save Ukraine, позиционирующей себя как «спасательная миссия, чтобы вернуть депортированных детей из России», написал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), что в России создали онлайн-каталог для «продажи украинских детей». По его словам, он расположен на сайте Минобразования ЛНР, там можно выбрать ребенка по фото и с описаниями по типу «послушный», «спокойный». «То, как они описывают наших украинских детей, не отличается от каталога рабов», — сказал Кулеба. Однако это сообщение не нашло подтверждения.

На сайте Минобразования ЛНР действительно есть раздел с банком данных о детях, однако он содержит данные не о похищенных детях, а о сиротах, или детях, оставшихся без попечения родителей. Посетителям предлагается не выбрать ребенка, как утверждает Кулеба, а ознакомиться со списками, отправить заявку, чтобы в дальнейшем была возможность стать опекуном, усыновить или удочерить сирот.

Согласно Федеральному закону РФ о государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей от 2001 года, в стране разрешены публикации о ребенке, где указывается возраст, социальные навыки, а также фотографии, но без обнародования конфиденциальной информации. Например, запрещено размещать в общем доступе диагнозы и другие сведения об особенностях здоровья — таких сведений в банке на сайте министерства нет.

Подобная практика с размещением банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, существовала и ранее. Например, на сайте департамента соцзащиты населения Ивановской области есть данные от 2006-го и вплоть до 2024 года. Есть даже отдельные сайты для возможности усыновления и удочерения детей — например, усыновление в Российской Федерации.

О том, что российская сторона не похищала украинских детей, говорила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Нет никаких похищенных, как они это формулируют, Россией украинских детей. Это нужно просто знать и это должно быть отправной точкой при обсуждении данной проблемы, — отметила дипломат в ответ на вопрос о работе над переданным Украиной списком детей. — Есть дети, которые имеют разную национальность, разную гражданскую принадлежность. Мало того что многие из них вообще могут не иметь документов или быть жертвами людей, которые фальсифицируют документы, <...> которых разыскивают близкие, родители, родственники. Для этого есть нормальная форма работы. Наша уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова работает в круглосуточном режиме».

Также уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова называла безосновательными обвинения киевского режима о похищении украинских детей. По ее словам, когда говорят о тысячах якобы похищенных детей, значит, «на той стороне, на Украине должны быть тысячи плачущих мам, требующих этих детей вернуть им». «Я не видела ни одной. Те, которые появлялись, там были семейные ситуации — на нашей территории находились дети с бабушкой, с дедушкой, с тетей, с дядей, с кем-то из родственников. И, конечно, если ребенок изъявлял желание, если мы понимали, что там требуется какое-то наше участие, мы это делали», — добавила Львова-Белова.

Кроме того, в ходе ежедневной работы с уполномоченным по правам человека на Украине были выявлены единичные семейные истории. «Мы их отрабатываем с 2022 года по поручению президента и не политизируем эту тему. Для нас главное, чтобы дети воспитывались в семье», — отметила Львова-Белова. По ее словам, по данным на 4 июня 2025 года, с родственниками в России воссоединились 22 ребенка из 15 семей и 101 ребенок из 81 семьи — с родственниками на Украине и в третьих странах.

Информация о создании в России некого каталога с «украденными украинскими детьми» не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».