Спрос на один вид машин в России рухнул

«Автостат»: Продажи новых автобусов в России упали на 43 процента в июле

По итогам июля 2025 года суммарные объемы продаж новых автобусов в России сократились на 43 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го и опустились до отметки в 868 единиц. О резком падении спроса на этот вид транспортных средств в стране сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

Лидером по реализации на внутреннем рынке за отчетный период оказался отечественный концерн PAZ. В середине лета этому производителю удалось продать в РФ в общей сложности 373 новых автобуса. На втором месте с большим отставанием оказался китайский Yutong с результатом в 143 единицы, а тройку лидеров замкнул российский Volgabus (67 штук).

В топ-5 также вошли еще два отечественных бренда. Концерн NEFAZ занял четвертую строчку с показателем в 57 единиц, а KAVZ оказался пятым, реализовав 41 новый автобус. Самыми востребованными моделями у российских покупателей стали PAZ 3205 (147 штук), PAZ 3204 (118) и PAZ 4234 (94). Yutong ZK6128H и NEFAZ 5299 расположились на четвертом и пятом местах с результатами в 57 и 41 единица соответственно.

Кризисная ситуация с продажами фиксируется не только в сегменте автобусов, но и в других ключевых сегментах российского авторынка. По данным Минпромторга, в январе-июле 2025 года реализация новых легковушек просела на 24 процента, легких коммерческих авто — на 19 процентов. Наибольшее падение за отчетный период продемонстрировали продажи грузовиков, которые сократились за первые семь месяцев на 55 процентов.

Эксперты связывают резкое падение спроса на новые транспортные средства в России с рядом факторов. К числу основных причин аналитики относят негативные последствия жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка, регулярное повышение утилизационного сбора и общее удорожание авто в стране. Ситуацию вряд ли удастся исправить до конца года, так как рыночные ставки по автозаймам все еще остаются заградительными для россиян. По мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, оживить российский авторынок можно будет лишь при ключевой ставке ниже 10 процентов годовых. Однако предпосылок для столь резкого смягчения ДКП регулятора в среднесрочной перспективе не предвидится.