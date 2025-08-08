Стала известна зарплата футболиста сборной Ганы в «Спартаке»

Metaratings: Джику будет получать в «Спартаке» зарплату более 2 миллионов евро

Защитник турецкого «Фенербахче» и сборной Ганы Александер Джику близок к переходу в московский «Спартак». Об этом стало известно Metaratings.

По информации источника, Джику будет получать в «Спартаке» 2,2-2,3 миллиона евро без учета бонусов. Отмечается, что в ходе переговоров зарплата может измениться.

Джику выступает за «Фенербахче» с лета 2023-го. Всего в составе клуба он провел 74 матча, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6,5 миллиона евро.

В трех первых турах Российской премьер-лиги «Спартак» по разу победил, потерпел поражение и сыграл вничью. Команда набрала четыре очка и идет на 11-м месте в турнирной таблице.