11:45, 8 августа 2025Спорт

Стала известна зарплата футболиста сборной Ганы в «Спартаке»

Metaratings: Джику будет получать в «Спартаке» зарплату более 2 миллионов евро
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Marcel van Dorst / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Защитник турецкого «Фенербахче» и сборной Ганы Александер Джику близок к переходу в московский «Спартак». Об этом стало известно Metaratings.

По информации источника, Джику будет получать в «Спартаке» 2,2-2,3 миллиона евро без учета бонусов. Отмечается, что в ходе переговоров зарплата может измениться.

Джику выступает за «Фенербахче» с лета 2023-го. Всего в составе клуба он провел 74 матча, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6,5 миллиона евро.

В трех первых турах Российской премьер-лиги «Спартак» по разу победил, потерпел поражение и сыграл вничью. Команда набрала четыре очка и идет на 11-м месте в турнирной таблице.

    Все новости