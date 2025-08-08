Стало известно о призыве Попы остановить репрессии

Представитель блока «Победа» Попа призвал остановить репрессии в Молдавии

Представитель блока «Победа» Андрей Попа вышел к протестующим и призвал остановить репрессии в Молдавии со стороны действующей власти после приговоров башкану (главе) Гагаузии Евгении Гуцул и ее соратнице Светлане Попан. Об этом сообщает Telegram-канале «Первый в Молдове».

«Евгения Гуцул и Светлана Попан попали под каток репрессий самых "демократичных" демократов всех демократических стран — ПДС (Партия действия и солидарность, партия президента Молдавии Майи Санду — прим. «Ленты.ру»)», — отметил Попа.

Он также заявил, что имеющиеся доказательства являются мнимыми, а приговор двум политикам — незаконным.

5 августа суд Молдавии приговорил Евгению Гуцул к семи годам тюрьмы по обвинению в финансовых махинациях. Светлану Попан приговорили к шести годам заключения.

Позже стало известно, что судье Анне Кучереску, которая вынесла приговор башкану, поступали угрозы от неизвестных.