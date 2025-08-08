Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:33, 8 августа 2025Бывший СССР

Стало известно о призыве Попы остановить репрессии

Представитель блока «Победа» Попа призвал остановить репрессии в Молдавии
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Sputnik Молдова»

Представитель блока «Победа» Андрей Попа вышел к протестующим и призвал остановить репрессии в Молдавии со стороны действующей власти после приговоров башкану (главе) Гагаузии Евгении Гуцул и ее соратнице Светлане Попан. Об этом сообщает Telegram-канале «Первый в Молдове».

«Евгения Гуцул и Светлана Попан попали под каток репрессий самых "демократичных" демократов всех демократических стран — ПДС (Партия действия и солидарность, партия президента Молдавии Майи Сандуприм. «Ленты.ру»)», — отметил Попа.

Он также заявил, что имеющиеся доказательства являются мнимыми, а приговор двум политикам — незаконным.

5 августа суд Молдавии приговорил Евгению Гуцул к семи годам тюрьмы по обвинению в финансовых махинациях. Светлану Попан приговорили к шести годам заключения.

Позже стало известно, что судье Анне Кучереску, которая вынесла приговор башкану, поступали угрозы от неизвестных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп накричал на Нетаньяху. Президенту США не понравилось, что Израиль пытался его обмануть

    ВСУ за полтора часа атаковали четыре региона России

    Врач посоветовал упражнения от тяжести в ногах

    Россиянин открыл стрельбу по подросткам из-за громкого разговора

    Захарова назвала русофобией заявления Запада о возвращении украинских детей

    Пригожин сравнил концерты Дженнифер Лопес и российской певицы Zivert

    Пластический хирург оценила внешность Оксаны Федоровой после набора веса

    В МИД России ответили на обвинения по теме украинских детей

    Самолет с россиянами на борту развернулся в воздухе из-за авиационного топлива в салоне

    Европейский лидер предрек скорую заморозку боев на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости