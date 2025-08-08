Мир
Трамп накричал на Нетаньяху. Президенту США не понравилось, что Израиль пытался его обмануть

NBC: Трамп накричал на Нетаньяху за слова про фальшивый голод в секторе Газа
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: House Select Committee / AP

Президент США Дональд Трамп созвонился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Разговор вышел напряженным, глава Белого дома накричал на собеседника из-за слов о фальшивом голоде в Газе. Подробности приводит телеканал NBC.

Беседа была посвящена гуманитарному кризису в секторе Газа. «Нетаньяху и президент Дональд Трамп провели частный телефонный разговор, который перерос в перепалку на фоне обеспокоенности Белого дома по поводу того, как работает Гуманитарный фонд Газы», — говорится в публикации.

В конце июля израильский премьер сказал, что в секторе Газа нет голода. Трампа это заявление не устроило. Глава Белого дома отметил, что видел фотографии детей в Газе, которые «выглядят очень голодными», там настоящий голод и это невозможно сфальсифицировать

Нетаньяху в частном порядке попросил телефонный разговор с Трампом. По словам двух официальных лиц, лидеры стран общались в течение нескольких часов. В какой-то момент Трамп прервал Нетаньяху и начал кричать, заявив, что не хочет слышать о том, что голод является ложью, и помощники показали ему доказательства. Официальные лица обеих сторон впоследствии отказались от комментариев. При этом один из бывших американских чиновников, проинформированных об этом звонке, описал его как «прямой, в основном односторонний разговор о статусе гуманитарной помощи».

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

В Европе сравнили действия Израиля с геноцидом

Вице-президент Еврокомиссии Тереса Рибера обратила внимание, что палестинцы на территории Газы находятся в изоляции, без крова, воды, еды и лекарств, подвергаясь постоянным бомбардировкам. «Если это не геноцид, то это очень похоже на определение, используемое для выражения его смысла», — сказала она.

Рибера заявила, что Евросоюзу следует рассмотреть возможность приостановки действия Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, которое является основой их торгово-экономических отношений.

В свою очередь, The New York Times писала, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц провел ряд жестких разговоров с Нетаньяху. По данным собеседника издания, канцлер призывал израильского политика достичь соглашения о прекращении огня в Газе. Кроме того, он просил его разрешить доставку в анклав значительно большего количества продовольствия и медицинской помощи по сухопутным маршрутам.

Нетаньяху поссорился с главой Генштаба из-за Газы

The Times of Israel указала, что Биньямин Нетаньяху поссорился с главой Генштаба Вооруженных сил Израиля Эялем Замиром на заседании из-за планов оккупации сектора Газы ЦАХАЛ. По мнению Замира, попытка оккупации Газы приведет к большим жертвам среди военнослужащих ЦАХАЛ, а также угрожает жизни израильских заложников.

Причиной раздора послужили и публикации в социальных сетях сына премьер-министра Яира Нетаньяху, в которых тот обвинил Эяля Замира в «попытке военного переворота, достойного банановой республики в Центральной Америке 70-х годов».

