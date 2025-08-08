Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:14, 8 августа 2025Интернет и СМИ

В Германии закроют представительства ведущих российских СМИ

ФРГ приняла негласное решение закрыть представительства ведущих СМИ России
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Руководство Германии приняло негласное решение закрыть представительства ведущих российских средств массовой информации (СМИ) в стране. Об этом ТАСС сообщил неназванный источник.

Отмечается, что власти ФРГ решили полностью прекратить работу СМИ России из-за угрозы безопасности.

«Целесообразным признано их постепенное "вытеснение" в целях скрыть от Москвы наличие соответствующей установки Берлина, а также не спровоцировать ответные действия в отношении функционирующих в России немецких корреспондентов», — сообщил источник агентства.

В июне стало известно, что Германия не продлила вид на жительство главе представительства медиагруппы «Россия сегодня» Сергею Феоктистову. Земельное миграционное ведомство страны обязало российского журналиста покинуть территорию ФРГ до 19 августа.

В ноябре 2024 года Германия отказала в виде на жительство трем российским журналистам. Уточнялось, что речь шла о бывшем сотруднике «России сегодня», а также о двух работниках Первого канала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вооруженные грабители украли миллионы из отделения «Почты России» в Москве. Как им удался этот налет?

    Воспитательную беседу сторонников «Русской общины» с «баем» мигрантов попала на видео

    В России высказались о компромиссах на переговорах по Украине

    Две россиянки столкнули подругу с лестницы и задушили

    49-летняя Джованна Антонелли обнажила ягодицы на пляже

    Cборная России по футболу сыграет с Ираном

    В России заявили о растущей роли США на Кавказе

    Обнаружен человек с зарплатой в 250 миллионов долларов

    В аэропорту Геленджика ввели ограничения на полеты впервые с момента открытия

    В России запустили уникальный проект

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости