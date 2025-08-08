В Германии закроют представительства ведущих российских СМИ

ФРГ приняла негласное решение закрыть представительства ведущих СМИ России

Руководство Германии приняло негласное решение закрыть представительства ведущих российских средств массовой информации (СМИ) в стране. Об этом ТАСС сообщил неназванный источник.

Отмечается, что власти ФРГ решили полностью прекратить работу СМИ России из-за угрозы безопасности.

«Целесообразным признано их постепенное "вытеснение" в целях скрыть от Москвы наличие соответствующей установки Берлина, а также не спровоцировать ответные действия в отношении функционирующих в России немецких корреспондентов», — сообщил источник агентства.

В июне стало известно, что Германия не продлила вид на жительство главе представительства медиагруппы «Россия сегодня» Сергею Феоктистову. Земельное миграционное ведомство страны обязало российского журналиста покинуть территорию ФРГ до 19 августа.

В ноябре 2024 года Германия отказала в виде на жительство трем российским журналистам. Уточнялось, что речь шла о бывшем сотруднике «России сегодня», а также о двух работниках Первого канала.