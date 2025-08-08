Россия
12:28, 8 августа 2025Россия

В Минобороны России назвали взятые под контроль населенные пункты в зоне СВО за неделю

Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

За неделю, с 2 по 8 августа, Российская армия взяла под контроль в зоне специальной военной операции два населенных пункта. Их наименования журналистам назвали в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнило ведомство, подразделения Южной группировки войск, продолжив продвижение вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), заняли село Александро-Калиново в Донецкой народной республике. В свою очередь, бойцы «Центра» установили контроль над Январским в Днепропетровской области.

Кроме того, в Минобороны отчитались о семи групповых ударах высокоточным оружием и беспилотниками, в ходе которых поражены газовые объекты, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины, транспортная инфраструктура, используемая ВСУ, пункты управления, территориальный центр комплектования и другие цели.

Ранее президент России Владимир Путин назвал патриотический настрой ключевым фактором для продвижения в зоне СВО.

