В российском регионе отразили атаку БПЛА

В двух районах Ростовской области силы ПВО отразили атаку БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в двух районах Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Ночью наши силы ПВО отразили атаку БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах области», — написал он. По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

Слюсарь добавил, что в Миллерово загорелась цистерна с бензином. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Ранее группировка войск «Восток» ВС России вычислила и уничтожила пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Ольговское в Запорожской области.