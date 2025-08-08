В Таджикистане рассказали об уголовных делах за участие в СВО

Генпрокуратура Таджикистана: В стране нет уголовных дел за участие в СВО

Ни один гражданин Таджикистана не был привлечен к уголовной ответственности за участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил генеральный прокурор республики, передает «Азия-Плюс».

Он уточнил, что официальной статистики по этому вопросу не ведется, и добавил, что граждане с двойным гражданством обязаны соблюдать законы государства, в котором они прибывают.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что из России необходимо выдворять родственников мигрантов, которые были осуждены за совершение тяжких преступлений. Это будет происходить вне зависимости от снятия и погашения судимости, добавил Миронов и выразил мнение, что инициатива поможет снизить число правонарушений.

До этого стало известно, что одного из исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» Саидакрами Рачабализоду (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в 2018 году выдворили из России и ограничили ему въезд в страну до сентября 2023 года. Согласно документам, после просмотра видеороликов в интернете Рачабализода начал разделять взгляды радикального ислама.