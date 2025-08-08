Мир
12:43, 8 августа 2025МирЭксклюзив

Вероятность новых санкций США против России оценили

Политолог Дудаков: США нелогично вводить жесткие тарифы и санкции против России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп может ввести символические санкции против России либо просто продлить дедлайн по прогрессу в украинском урегулировании, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«На мой взгляд, в конечном счете все будет зависеть от мнения одного человека и поэтому прогнозировать нет смысла, что там Трамп придумает и сделает. Другое дело, конечно, было бы нелогично со стороны Трампа вводить какие-то жесткие тарифы и санкции против России просто потому, что сам Трамп признает, что эффективность этих мер будет крайне невелика: российский экспорт, как это уже было неоднократно, перестроится и будет все равно поступать на мировые рынки в обход американский рестрикций, но при этом подорвет переговорный процесс с нами», — сказал Дудаков.

По его мнению, возможно два варианта событий. Первый вариант — введение символичных вторичных тарифов и санкций против России. Второй вариант — Трамп не будет вводить новые меры и просто продлит дедлайн.

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин, со своей стороны, пришел к выводу, что Трамп должен подождать встречи с российским президентом Владимиром Путиным, прежде чем вводить какие-то меры против России.

Он также предположил, что Европа хотела бы сорвать встречу Путина и Трампа, так как она предвещает невыгодные условия для Украины и Запада.

Ранее Трамп анонсировал еще больше вторичных санкций против стран, являющихся торговыми партнерами с Россией. Кроме того, политик ответил на вопрос о введении санкций непосредственно против самой России. Он пояснил, что сейчас ведутся очень серьезные переговоры об урегулировании украинского конфликта.

    Все новости