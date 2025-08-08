Вооруженные грабители украли миллионы из отделения «Почты России» в Москве. Как им удался этот налет?

В Москве с почты на улице Медиков похитили почти 5 млн рублей

Неизвестные злоумышленники устроили налет на отделение почты на юге Москвы и вынесли из здания миллионы рублей. Совершить ограбление им помогло то, что дверь служебного входа оказалась по какой-то причине не закрыта.

Пара преступников скрылась на такси

Как рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры, инцидент произошел 8 августа на улице Медиков около семи утра. В этот момент отделение почты еще не открылось для посетителей, оно должно было начать работу часом позднее.

Известно, что напавших было двое — предположительно, мужчина и женщина. На них были надеты маски. Злоумышленники зашли в здание со служебного входа, который был открыт. В момент ограбления внутри находился один сотрудник почтового отделения. Угрожая ему пистолетом, налетчикам удалось завладеть крупной суммой денег. Работник «Почты России» не пострадал.

4,8 миллиона рублей похитили неизвестные в масках

После удачного нападения пара скрылась в неизвестном направлении на автомобиле. По некоторым данным, они уехали на такси.

Напавших ищут по приметам

Сотрудники правоохранительных органов на месте ограбления изучают записи с камер видеонаблюдения внутри отделения почты и рядом с ним.

Ведется розыск злоумышленников и установление их личностей. Ориентировки с приметами грабителей, которые удалось установить в ходе расследования, переданы патрулям. Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемых в ограблении начали искать по приметам. В первую очередь это лицо и верхняя одежда, а также другие особенности, которые были заметны во время преступления собеседник ТАСС в правоохранительных органах

«Почта России» прокомментировала нападение

После ограбления пресс-служба «Почты России» рассказала, что похищенные средства были застрахованы. Также там отметили, что оказывают содействие сотрудникам полиции для установления всех деталей и обстоятельств преступления.

«Несмотря на происшествие, все свои обязательства перед клиентами мы выполним в срок и в полном объеме», — заверили в «Почте России».

Ранее задержали налетчиков в нескольких регионах России

Ранее в Кемеровской области силовики поймали налетчика, который напал на ювелирный. С топором и пистолетом он ворвался в магазин, разбил витрину и унес около 160 цепочек. Ущерб составил более 8,5 миллиона рублей.

Позже его машину остановили на трассе по дороге в Новосибирск. Внутри авто обнаружили канистру, доверху забитую золотом. А еще правоохранители нашли закопанный в лесу пистолет и выброшенный в воду топор.

Тем временем в Красноярске произошло необычное преступление. Там местный пенсионер решил ограбить магазин, взяв для этого игрушечный пистолет и маску у внуков.

Налет прошел по классическому сценарию: россиянин вошел в здание, пригрозил оружием и забрал деньги (около 11 тысяч рублей). Но далеко мужчина уйти не успел. Вскоре его задержала полиция.

Похожее «оружие» использовали и в Тюмени. Там мужчину задержали за кражу рюкзака с пятью миллионами рублей прямо у банка. По данным МВД, он подкараулил клиента, который только что получил деньги, напал с игрушечным пистолетом и скрылся.

Часть украденного удалось вернуть, как и муляж оружия, найденный рядом с местом преступления. В доме подозреваемого полиция обнаружила не только деньги, но и скрытые камеры, а также жесткие диски. Сейчас полицейские проверяет, не следил ли он за своими жертвами заранее.