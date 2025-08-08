Наука и техника
10:04, 8 августа 2025Наука и техника

Выявлен скрытый триггер болезни Альцгеймера

A&D: Нарушение выработки энергии в клетках мозга запускает болезнь Альцгеймера
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Нарушение выработки энергии в клетках мозга может запускать болезнь Альцгеймера и определять, насколько эффективно подействует лечение. К такому выводу пришли исследователи клиники Мейо, опубликовавшие работу в журнале Alzheimer’s & Dementia. В центре внимания оказался митохондриальный комплекс I — ключевой элемент энергетической системы клетки.

Ученые обнаружили, что сбои в его работе вызывают генные изменения, характерные для нейродегенерации. При этом корректная работа комплекса помогает нейронам справляться со стрессом и снижает воспаление. Используя специально разработанные малые молекулы, исследователи смогли мягко модулировать активность комплекса и запустить защитные механизмы в нейронах.

Особенность в том, что эффект оказался разным у самцов и самок, что может стать основой для полоспецифических подходов к лечению.

В отличие от традиционных методов, нацеленных на амилоидные бляшки или симптомы, вмешательство в митохондриальную регуляцию может позволить предотвратить болезнь еще до появления когнитивных нарушений. Команда уже планирует дальнейшие доклинические исследования, чтобы подготовить терапию к переходу в клинические испытания.

Ранее было показано, что интервалы между приемами пищи могут играть решающую роль в замедлении развития болезни Альцгеймера.

    Обсудить
    Все новости