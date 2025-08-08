Экономика
19:02, 8 августа 2025Экономика

Житель российского города устроил аквапарк в дождевой воде и попал на видео

Житель Набережных Челнов поплыл по луже и попал на видео
Мария Черкасова

На Набережные Челны обрушились ливни. Один из горожан решил поплыть в потоке воды, который образовался из-за обильных осадков. Видео опубликовал Telegram-канал Mash Iptash.

На кадрах подросток плывет в потоке воды на набережной Табеева. Также журналисты опубликовали ролик из Бугульмы, на котором дети плещутся в луже.

Ранее из-за сильных ливней на улицах Сочи образовались грязевые водопады. Аномальные осадки также ранее обрушились на Архангельскую область — за сутки там выпало более месячной нормы дождей.

