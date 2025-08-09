Путешествия
15:12, 9 августа 2025Путешествия

Безвизовый режим в Китай захотели ввести для еще одной категории россиян

МИД: РФ и Китай могут ввести безвизовый режим для тургрупп из двух человек
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Narin Nonthamand / Shutterstock / Fotodom  

Россия и Китай могут ввести безвизовый режим для туристических групп из двух человек. Об этом сообщил директор Консульского департамента МИД России Алексей Климов в интервью ТАСС.

«В настоящее время по линии Минэкономразвития России прорабатывается возможность сокращения минимального состава туристической группы до двух человек и увеличения срока безвизового пребывания на территории принимающего государства до 30 календарных дней», — сказал он.

По словам дипломата, дальнейшая либерализация отношений по вопросу туристических поездок граждан станет общей стратегической задачей Москвы и Пекина. Страны должны направить свои силы на принятие мер, которые позволят наращивать контакты между гражданами.

15 мая Китай запустил безвизовый режим для иностранцев, которые прибывают в страну в составе туристических групп на круизных лайнерах. Они могут переходить границы в портах и оставаться в КНР без визы в течение 15 дней. Нововведение действует в таких городах, как Шанхай, Гуанчжоу, Санья, Тяньцзинь, Далянь, Ляньюньган, Вэньчжоу, Бэйхай.

    Все новости