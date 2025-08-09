Мир
Фицо обратился с призывом к Путину и Трампу насчет Украины

Фицо пожелал Путину и Трампу найти решение украинского вопроса
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо пожелал главе России Владимиру Путину и президенту США Дональду Трампу в ходе встречи найти «осмысленное» решение украинского вопроса. Фицо упомянул об этом в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«С самого начала этого конфликта мы отвергали пропаганду, ложь и сосредоточились на объективной информации и, прежде всего, на мире. Желаем российскому и американскому президентам, чтобы нашли осмысленное решение», — отметил политик.

По словам Роберта Фицо, главное сейчас — остановка боевых действий. А также то, чтобы другие западные игроки не мешали возможному соглашению о мире на Украине.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится 15 августа на Аляске.

После этого в России объяснили выбор Аляски для встречи двух политиков. По словам эксперта Сергея Маркова, Москва и Вашингтон таким шагом показывают двусторонность отношений.

