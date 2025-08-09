Мир
Подполковник указал на изменившееся отношение США к украинскому конфликту

Подполковник Дэвис заявил, что США изменили отношение к украинскому конфликту
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что подход США к украинскому конфликту изменился. Об этом он высказался на YouTube.

По мнению военного, сейчас США устраняют лишние голоса и препятствия к миру.

«В администрации [бывшего президента США Джо] Байдена раньше говорили, что нельзя что-то решать по Украине без самой Украины. Это все были пустые слова <…> Теперь [действующий лидер Дональд] Трамп даже не притворяется, что все изменилось», — подчеркнул он.

Ранее Трамп рассказал, что его встреча с Путиным состоится уже на следующей неделе, 15 августа. Местом встречи американский лидер назвал Аляску.

