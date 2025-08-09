Поезд с пассажирами сошел с рельсов в российском регионе

В Нижегородской области поезд с пассажирами сошел с рельсов

Поезд с пассажирами сошел с рельсов в Нижегородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Горьковской железной дороги (ГЖД).

«9 августа (...) на перегоне Арзамас-1 — Соловейко в Нижегородской области произошел сход одной колесной пары паровоза в составе пригородного туристского поезда № 6904 сообщением Арзамас — Нижний Новгород», — рассказали в ГЖД.

Причины случившегося выясняются, пострадавших в результате инцидента нет. Отмечается, что к ликвидации последствий происшествия в российском регионе был привлечен восстановительный поезд.

Ранее стало известно, что в Свердловской области семь грузовых вагонов сошли с рельсов. Уточнялось, что в результате происшествия никто не пострадал.

Перед этим в Еврейской автономной области сошли с рельсов пять вагонов-цистерн. Общий ущерб превысил один миллион рублей.