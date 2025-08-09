Названа причина смерти Ивана Краско

Актер Иван Краско умер из-за осложнений, вызванных инсультом и раком

Народный артист России Иван Краско умер из-за осложнений, вызванных инсультом и онкологическим заболеванием. Причину смерти актера назвал Mash.

По данным издания, последние несколько лет Краско боролся с последствиями инсультов. В 2023 году он перенес четвертый инсульт, в результате чего перестал чувствовать левую часть тела. Кроме того, у артиста был рак желудочно-кишечного тракта.

О смерти Краско стало известно ранее 9 августа. Ему было 94 года.

1 августа сообщалось, что Краско доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Артист не мог самостоятельно ни есть, ни пить.

Иван Краско родился в 1930 году в Ленинградской области. Он сыграл в десятках кинокартин, среди которых — «Конец императора тайги», «Сын полка», «Особенности национальной охоты в зимний период», «Брежнев», «Тарас Бульба» и «Лед». В 1992 году он получил звание народного артиста России.