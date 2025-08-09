Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:35, 9 августа 2025Культура

Названа причина смерти Ивана Краско

Актер Иван Краско умер из-за осложнений, вызванных инсультом и раком
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Народный артист России Иван Краско умер из-за осложнений, вызванных инсультом и онкологическим заболеванием. Причину смерти актера назвал Mash.

По данным издания, последние несколько лет Краско боролся с последствиями инсультов. В 2023 году он перенес четвертый инсульт, в результате чего перестал чувствовать левую часть тела. Кроме того, у артиста был рак желудочно-кишечного тракта.

О смерти Краско стало известно ранее 9 августа. Ему было 94 года.

1 августа сообщалось, что Краско доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Артист не мог самостоятельно ни есть, ни пить.

Иван Краско родился в 1930 году в Ленинградской области. Он сыграл в десятках кинокартин, среди которых — «Конец императора тайги», «Сын полка», «Особенности национальной охоты в зимний период», «Брежнев», «Тарас Бульба» и «Лед». В 1992 году он получил звание народного артиста России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Иван Краско

    В России объяснили выбор Аляски в качестве места встречи Путина и Трампа

    Россия взяла под контроль Яблоновку в ДНР

    Стало известно о попытке прорыва украинской ДРГ границы России

    МИД России отреагировал на планы Байдена выгнать Овечкина из НХЛ

    Депутат Рады назвал самый большой риск для Зеленского

    В России допустили срыв встречи Путина и Трампа

    Британский монарх заработал 320 миллионов рублей на музейных ворах с топорами

    Названа причина смерти Ивана Краско

    В Киеве подростки надели полицейскую форму и начали танцевать под русский рэп

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости