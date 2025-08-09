Российская авиакомпания сообщила об отмене и переносе нескольких рейсов

«Аэрофлот» сообщил об отмене рейсов из-за ограничений в Сочи и Геленджике

Авиакомпания Аэрофлот скорректировала расписание рейсов из-за временных ограничений, введенных 8 и 9 августа в аэропортах Сочи и Геленджика. Об этом российский авиаперевозчик сообщил в Telegram.

«В связи с временными ограничениями, вводимыми 8 и 9 августа на вылет и прилет воздушных судов в аэропортах Сочи и Геленджика, "Аэрофлот" осуществляет вынужденные корректировки расписания, в том числе путем отмены отдельных рейсов», — говорится в сообщении.

Авиакомпания предложит пассажирам осуществить вынужденный возврат или перебронирование билетов. Также отмечается, что контакт-центр «Аэрофлота» функционирует в усиленном режиме, а представители компании работают с пассажирами на местах.

Ранее 9 августа представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что шесть российских аэропортов ввели временные ограничение на прием и выпуск рейсов. В частности, полеты приостановили авиагавани Владикавказа, Казани, Калуги, Нижнекамска, Самары и Ульяновска.