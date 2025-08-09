Алексей Панин перестал числиться в розыске СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) прекратила розыск российского актера Алексея Панина (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга). По данным РИА Новости, украинские спецслужбы начали досудебное расследование в отношении артиста в 2015 году. Причиной послужило «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность» Украины.

Почему Панина исключили из списка разыскиваемых, не уточняется. При этом другие российские артисты до сих пор находятся в розыске СБУ. Среди них — певица Юлия Чичерина.

Панин радовался взрыву на Крымском мосту и был заочно арестован в России

В феврале суд в Москве заочно арестовал Панина на два месяца из-за его высказываний о теракте на Крымском мосту. Актер обвиняется в публичных призывах к терроризму, в его отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статье 205.2 УК РФ. Срок двухмесячного ареста будет исчисляться с момента его экстрадиции на территорию России либо с момента фактического задержания в стране правоохранительными органами.

Поводом для возбуждения уголовного дела и розыска стал пост Панина после взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года. В публикации в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) он порадовался совершению теракта.

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Также сообщалось, что в московскую квартиру, где зарегистрирован Панин, пришли с обыском, однако правоохранители не обнаружили там актера.

Черный список российских деятелей культуры на Украине появился в 2015 году

В январе 2015 года СБУ объявила в розыск ряд российских артистов. Среди них были актеры Алексей Панин, Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, а также певица Юлия Чичерина. Их обвиняли по части 3 статьи 258 Уголовного кодекса Украины «Террористическая деятельность, приведшая к лишению жизни человека». Она предусматривает наказание от десяти лет до пожизненного лишения свободы.

Позже в списки СБУ попали десятки других российских деятелей культуры: режиссеры Никита Михалков и Карен Шахназаров, певец SHAMAN, актеры Виталий Гогунский и Владимир Машков, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и другие.