16:45, 10 августа 2025

Глав МИД ЕС созовут из-за встречи Путина и Трампа

Reuters: Каллас инициировала совещание глав МИД ЕС из-за саммита России и США
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Кая Каллас

Кая Каллас . Фото: Yves Herman / Reuters

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас инициировала проведение экстренного совещания глав МИД стран ЕС 11 августа для обсуждения предстоящего саммита президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Любая сделка между США и Россией должна включать Украину и ЕС, поскольку это вопрос безопасности Украины и всей Европы», — отметила она.

При этом Каллас подчеркнула, что США обладают возможностью принудить Россию к «серьезным переговорам».

Ранее Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске запланирована на 15 августа. Позднее эту информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.

