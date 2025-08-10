Спорт
Оренбург
0:1
Завершен
Краснодар
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
Кристал Пэлас
2:2
Завершен
Ливерпуль
Суперкубок Англии — 2025|Финал
Сочи
1:1
Завершен
Динамо М
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
Ростов
1:0
2-й тайм
live
Пари Нижний Новгород
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
21:40, 10 августа 2025Спорт

Назван способ получить идеальный пресс за пять минут в день

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ получить идеальный пресс за пять минут в день. Ее слова приводит Men Today.

Эксперт предложила выполнять комплекс упражнений, состоящий из складки, медвежьей походки, скручиваний с касанием ноги и планки с прыжками. Она отметила, что каждое из упражнений направлено на проработку мышц живота и поддержание сердечно-сосудистой системы.

Ротач добавила, что важно выполнять упражнения регулярно и с правильной техникой для достижения заметного результата. Кроме того, необходим правильный рацион с дефицитом калорий для снижения жировой прослойки.

Ранее Ротач назвала способ избавиться от большого живота. Эксперт заявила, что для проработки пресса нужно выполнять бег на месте с высоким поднятием коленей, подъемы к ногам из положения лежа, обратные скручивания и боковые скручивания.

    Все новости