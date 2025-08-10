Отец Маска высказался о дружбе между Россией и США

РИА Новости: Отец Илона Маска убежден, что Россия и США могут стать друзьями

Россия и Соединенные штаты Америки (США) могут подружиться в будущем. Об этом заявил Эррол Маск, отец американского миллиардера Илона Маска, в беседе с журналистами РИА Новости.

По его словам, у него есть вера в то, что государства смогут достичь дружеских отношений. Маск во время выступления на московском форуме в июне назвал Россию одной из лучших стран. Кроме того, предприниматель охарактеризовал российского президента Владимира Путина как впечатляющего человека.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что его встреча с Путиным состоится 15 августа на Аляске. В Кремле официально подтвердили его слова, подчеркнув, что центральной темой на ближайшем саммите станет урегулирование украинского кризиса.

Вскоре на фоне появившихся новостей Зеленский заявил, что отступать от территорий Украины никто не будет, поскольку ответ на территориальный вопрос уже есть в конституции страны.