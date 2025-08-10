Россия
Появились кадры последствий атаки БПЛА в Саратовской области

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Жители Саратовской области показали видео с последствиями ночной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на жилой дом. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Энгельс 24|7».

На представленных кадрах можно увидеть, что у жилого дома выбиты стекла. При этом рядом со зданием вспыхнул сильный пожар.

Ранее стало известно, что один из беспилотников рухнул во дворе жилого дома. «Жители эвакуированы, пункт временного размещения организован в соседней школе. В результате атаки есть пострадавшие», — написал губернатор российского региона Роман Бусаргин.

До этого сообщалось, что серия взрывов раздалась над Саратовом и Энгельсом. Очевидцы сообщили Telegram-каналу Shot, что над городами было слышно около восьми взрывов.

