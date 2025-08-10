Россия
Предприятие получило повреждения при атаке дронами в Саратовской области

Губернатор Бусаргин: В Саратовской области при атаке БПЛА повреждено предприятие
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В Саратовской области промышленное предприятие было повреждено в результате атаке дронов. Об этом написал губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

В воскресенье, 10 августа, глава региона объявил об угрозе БПЛА в регионе. Политик также предупредил, что в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения.

«Есть повреждения на одном из промышленных предприятий. На месте работают все необходимые экстренные службы», — уточнил Бусаргин.

В ночь с 7 на 8 августа сообщалось, что БПЛА-камикадзе типа «Герань-2» атаковали объекты на территории Харькова и области. Также утверждалось, что в результате атаки дронов в областном центре загорелось предприятие.

