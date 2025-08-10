Роднина рассказала об отношении к проживанию дочери в США

Депутат Ирина Роднина заявила, что хотела бы, чтобы дочь жила в России

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала, как относится к тому, что ее дочь Алена Миньковская живет в США. Ее слова приводит Sport24.

Роднина заявила, что хотела бы, чтобы дочь жила рядом в России или хотя бы попробовала это сделать. «Но у нее есть право выбора. Она в той стране с трех лет», — подчеркнула она.

Роднина жила в США с 1990 по 2002 год. В Америке она работала тренером международного центра фигурного катания. Бывшая фигуристка с 2022 года находится под американскими, европейскими и украинскими санкциями.

Миньковская — 38-летняя дочь Родниной. Она, как и ее отец, живет в США.